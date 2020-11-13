Бой Волкова с Оверимом на турнире UFC пройдет 6 февраля 2021

Боец Александр Волков. Фото: инстаграм Волкова

Российский боец по смешанному стилю Александр Волков проведет поединок против голландского спортсмена Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Сообщается, что бой состоится 6 февраля 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Напомним, на данный момент у Волкова 32 победы и восемь поражений. На счету Оверима 47 побед, 18 поражений, еще один спортивный поединок считается несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков победил американца Уолта Харриса в поединке UFC в тяжелом весе. Турнир проходит на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмен вырвал победу техническим нокаутом во втором раунде боя. Стоит отметить, что эта победа досталась бойцу в день рождения - в октябре 2020 года Волкову исполнилось 32 года.