Зеленский начнет рассказывать украинцам новости

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский намерен рассказывать украинцам самые главные новости о страны. Такой формат представления информации гражданам о событиях он определил как неподверженный манипуляциям и лжи.

- Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное, - сказал украинский лидер на видео, ролик опубликован в его Telegram-канале.

Также Зеленский добавил, что в отличии от своих предшественников, он не имеет собственного телеканала или иных СМИ.

- Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное без лжи, - отметил украинский лидер.

Напомним, ране сообщалось, что в понедельник у Зеленского подтвердился коронавирус. Его госпитализировали в больницу, свое состояние политик оценивает как хорошее.