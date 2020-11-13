Начало отмены ограничений против COVID-19 в мире спрогнозировали эксперты

Устойчивая отмена ограничений из-за COVID-19 не начнётся в мире до середины 2021 года, считают эксперты аналитической компании Oxford Economics. Возвращение к экономическому росту будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения.

"Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года", - говорится в материале компании, сообщают РИА Новости.