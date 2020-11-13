Врач предупредила об опасности «постковидного синдрома» Фото: Александр ГЛУЗ

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова рассказала, почему переболевшие коронавирусом люди не выходят из больниц абсолютно здоровыми.

По ее словам, она не знает ни одного человека, который был бы выписан из медучреждения и не нуждался в реабилитации.

- Даже переболевшим в легкой форме требуется как минимум психологическая реабилитация. После болезни у пациентов сохраняется астенизация, слабость, головная боль, одышка, потливость, а также подавленное настроение. Мы назвали этот симптомокомплексу условно "постковидный синдром", - рассказала эксперт "Известиям".

Ранее сообщалось, что основными симптомами коронавируса являются потеря вкуса и обоняния, а также повышенная температура. Граждан призывают не заниматься самолечением и не пить антибиотики без рецепта или назначения лечащего врача.