Трамп запретил в США инвестировать в связанные с военными КНР компании Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп ввел новые ограничения против китайских компаний.

Сообщается, что в стране с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям будет запрещено покупать любые ценные бумаги фирм, которые каким-либо образом могут быть связаны с китайскими военными.

В тексте указа говорится, что Китай все больше эксплуатирует американский капитал, с целью способствования модернизации своих вооруженных сил и спецслужб. Таким образом, все это, как отмечается в документе, позволяет КНР угрожать Соединенным Штатам, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что советник президента Америки по вопросам нацбезопасности Роберт О Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу. Он также пригрозил ввести новые санкции в отношении КНР.