Кто является самым опасным распространителем коронавируса, рассказал пульмонолог

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о самых опасных распространителей коронавирусной инфекци.

По словам врача, люди, переболевшие covid-19, которые в дальнейшем отказываются использовать средства индивидуальной защиты, опаснее всего. Они представляют наибольшую угрозу инфицирования для окружающих.

- Перенесенный коронавирус не спасает от заражения тех, которые ходит без масок. Такие юди и распространяют вирус свободно и без всяких препятствий, - пояснил пульмонолог Карабиненко в беседе с "Лентой.ру"