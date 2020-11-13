В Госдуме предложили отменить штрафы за проезд по выделенной полосе ночью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты от партии ЛДПР направили на отзыв в Правительство РФ законопроект, в котором предлагается отменить штрафы водителей за проезд по выделенной полосе в ночное время и при необходимости объезда. Об этом в Telegram-канале написал один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

Сообщается, что по правилам дорожного движения, по выделенной полосе могут двигаться рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси, а также велосипедисты. Для других транспортных средств за движение по "выделенке" или остановку на ней предусмотрен штраф на сумму 1,5 тысячи рублей.

Также по мнению авторов законопроекта, в условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу ночью является необоснованным.

депутаты предлагают внести изменения в статью 12.17 КоАП. В таком случае они позволят не наказывать водителей, выезжающих на выделенку в период с 23:00 до 6:00.