В Госдуме предложили отменить штрафы за проезд по выделенной полосе ночью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты от партии ЛДПР направили на отзыв в Правительство России законопроект, в котором предлагается отменить штрафы автомобилистов за проезд по выделенной полосе в ночное время и при необходимости объезда. Об этом в телеграм-канале написал один из авторов проекта депутат Ярослав Нилов.

Сообщается, что на данный момент по правилам дорожного движения по выделенной полосе разрешено двигаться рейсовым автобусам, троллейбусам, школьным автобусам, маршрутным и легковым такси, а также велосипедистам. Для других транспортных средств за движение по "выделенке" или остановку на ней предусмотрен штраф на сумму 1,5 тысячи рублей.

Также по мнению авторов законопроекта, в условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу ночью является необоснованным.

депутаты предлагают внести изменения в статью 12.17 КоАП. В таком случае они позволят не наказывать водителей, выезжающих на "выделенку" в период с 23:00 до 6:00.