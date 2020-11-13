Определено условие для снижения темпов распространения COVID-19 Фото: Shutterstock

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, рассказал при каком условии смогут снизиться темпы распространения коронавируса.

По словам специалиста, это будет возможно, когда треть населения будет обладать иммунитетом к covid-19. Об этом пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что в нескольких регионах страны растут популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Сайт kp.ru писал, что в «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирус. Оказывается, «лекарство» можно найти буквально в соседнем лесу - это гриб чага. Он не дает вирусу размножаться. Такой эффект достигается за счет биологически активных компонентов, которые образуются при взаимодействии березы и гриба. Кстати, в чаге много и микроэлементов, в первую очередь марганца, который служит активатором ферментов.