Последние новости на утро 13 ноября 2020: МИД РФ жестко ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 13 ноября 2020 года: МИД России жестко ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24. Москва надеется на скорейшую реализацию заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении тщательного расследования, а также честном наказании виновных и причастных к крушению российского вертолета в небе над Арменией. Напомним, боевой вертолет Ми-24 был сбит над армянским поселком Ерасх из переносного зенитного комплекса (ПЗРК) 9 ноября около 17:30. В результате погибли два человека, третий член экипажа получил ранения. Позже Азербайджан признал, что сбил российский вертолет по ошибке, и принес свои извинения.

Владимир Зеленский будет рассказывать украинцам самые главные новости страны. Нет, он не стал ведущим. Такой формат представления информации гражданам президент Украины определил как "неподверженный манипуляциям и лжи". Кстати, несмотря на заражение коронавирусом глава государства продолжает работать.

Власти Чили открывают границы для иностранцев с понедельника, 23 ноября. Теперь путешественникам не нужно будет соблюдать карантин по прибытии, однако туристам все еще придется предоставлять отрицательный результат теста на covid-19.

Стали известны самые раздражающие привычки россиян. Одинаково раздражало и мужчин, и женщин привычка партнера разбрасывать вещи по дому. При этом, всего за пару месяцев самоизоляции 40% опрошенных отметили, что стали чаще ссориться с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. Еще россияне не всегда гладят белье и иногда с опозданием моют посуду.

Российский боец по смешанному стилю Александр Волков проведет поединок против голландского спортсмена Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой намечен на 6 февраля 2021 года.