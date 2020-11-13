Работники отелей раскрыли самые возмутительные и нелепые просьбы постояльцев Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Работники сети бюджетных отелей назвали самые возмутительные и нелепые просьбы постояльцев, которые поступали им за минувший год работы.

Сообщается, что в одной из гостиниц женщина попросила поставить в номер дополнительную кровать. Оказалось гостье она была необходима для воображаемого друга сына, которого, кстати, она заставила поприветствовать при регистрации на ресепшене.

Еще одна не менее причудливая просьба озвучила другая женщина. Она попросила персонал подготовить спальное место из воздушного шара. Это должен был быть специальный сюрприз для ее дочери, пишет Mirror со ссылкой на сеть Travelodge.

Однако это были одни из самых скромных просьб. Другие туристы интересовались, могут ли оставить на некоторое врем в холодильнике 200 бабочек и разместить ледяную скульптуру единорога высотой почти в два метра, необходимую для свадебного банкета.