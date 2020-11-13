В Баку посчитали неуместными слова своего посла о крушении российского вертолёта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев сообщил, что власти Баку считают неуместными слова своего посла Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолёта Ми-24. Военное судно было сбито Азербайджаном по ошибке над территорией Армении, пишет в пятницу, 13 ноября, информагентство «АзерТадж».

Во время своего выступления на пресс-конференции вчера посол Азербайджана в России в связи с этим трагическим событием заявил, что «идет война, а на войне всякое может быть». Официальный лица Баку считают, что такие заявления не смогут нанести вред отношениям двух государств, однако являются абсолютно неуместными.

- Высказывания нашего посла о статусе Нагорно-Карабахского региона и трагедии с Ми-24 без осознания сути вопроса неприемлемые, - сказал помощник Алиева.

Надо отметить, что позднее в российской министерстве иностранных дел отметили, что ждут от Азербайджана скорейшего расследования крушения вертолета. Москва исходит из того, что азербайджанские коллеги воздержатся от двусмысленных заявлений на фоне трагедии.

Напомним, что Ми-24 был сбит рядом с границей Армении и Азербайджана. Последние сообщили, что сбили судно по ошибке. В результате инцидента погибли два человека, один серьезно пострадал.