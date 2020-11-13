Гидрометцентр сообщил о погоде предстоящей зимой в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России в этому году не стоит ждать повторения аномально теплой зимы 2019 года. В целом погода в российских регионах грядущей зимой будет холоднее, чем прошлой. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Если рассматривать комплексный прогноз на грядущий сезон, то мы предполагаем, что почти по всей территории государства температура будет около нормы. Поэтому ожидается, что зима будет более холодной, чем предыдущая. Но в целом, температурный фон в пределах нормальных значений, - отметил синоптик в интервью изданию «Парламентская газета».

Роман Вильфанд добавил, что на севере России, а также на Урале и в средней Сибири температура воздуха зимой, вероятно, будет выше нормы. Однако делать точные прогнозы на всю зиму крайне сложно и пока что рано.

Говоря о погоде на ноябрь, глава Гидрометцентра отметил, что на территории Европейской части России следует ожидать снега только к концу месяца. А вот жители азиатской части страны, Урала, Сибири и Заволжья могут порадоваться снегу уже сегодня.