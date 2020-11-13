Генпрокуратура утвердила обвинение против генерала МВД Мельникова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Российская Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против бывшего первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка министерства внутренних дел генерал-майора полиции Александра Мельникова. Его обвинили в покушении на получение взятки и на мошенничество.

Адвокат обвиняемого генерала сообщил, что в скором времени дело направят на рассмотрение в московский Хамовнический суд.

- Генпрокуратура подписали обвинительное заключение по уголовному делу. На днях его должно направить в Хамовнический районный суд Москвы, где будут рассматривать по существу, - цитирует слова правозащитника агентство ТАСС в пятницу, 13 ноября.

Адвокат Мельникова добавил, что будут добиваться оправдания своего подзащитного. Он считает, что правоохранители неверно квалифицировали инкриминируемые генерал-майору деяния. Защита намерена настаивать на невиновности Мельникова.

Напомним, что Мельников был арестован осенью прошлого года, в сентябре текущего СК завершил расследование заведенного на него уголовного дела. По информации следствия, к Мельникову в 2019 году обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в размере 30 миллионов рублей возобновить производство по делу о хищении денег. Находивший в том время на посту первого заместителя начальника ГУ МВД, Мельников выполнил просьбу. Когда история стала известна правоохранителям, его уволили с должности.