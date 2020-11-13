Песков рассказал, кто принял решение о транспортировке Навального в Германию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение о транспортировке Алексея Навального после резкого ухудшения его самочувствия в клинику Берлина принимали медики. Президент России Владимир Путин только поручил оказать содействие этому. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в большом интервью телеканалу RT.

- Владимир Путин не решал этот вопрос, он лишь поручил оказать все возможное содействие транспортировке пациента. Решали вопрос об отправке его в больницу в Германии все-таки врачи, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал сайт Kp.ru, Дмитрий Песков отметил, что власти страны считают повод для введения санкций против России из-за инцидента с Алексеем Навальным «более чем сомнительным», а Запад путается в своих показаниях, отвечая на вопросы о деле с российской стороны.