Момент обрушения моста в США попал в прямой эфир. Фото: кадр из видео

Во время прямого включения репортера Эмбер Робертс в Северной Каролине обрушился мост через реку Катоба. Журналист едва не оказалась в бурном потоке реки, пишется телеканал Fox 46.

Инцидент, который мог обернуться трагедией, случился на мосту Хидденит в округе Александер. Из-за обильных осадкой в этом регионе оказались затоплены автомобильные дороги, а некоторые реки вышли из берегов.

Мост, на котором во время прямого эфире стояла репортер, сильно покорежило из-за дождей. Эмбер Робертс демонстрировала зрителям телеканала просевший асфальт – в этот момент часть моста рухнула в воду прямо у нее под ногами.

В опасной близости кроме журналиста оказался случайный прохожий, совершавший пробежку. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Телеканал отмечает, что из-за сильных дождей и возникших на их фоне паводков в Северной Каролине погибли не менее семи человек.