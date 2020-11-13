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Коронавирус Covid-19

Песков опроверг сообщения, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери Путина

Представитель Кремля сообщил, что не может оценить эффективность препарата
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков опроверг сообщения, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери Путина

Песков опроверг сообщения, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери Путина

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения, что вакцина от коронавируса появилась благодаря дочери президента страны Владимира Путина: она просто стала добровольцем. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил в пятницу, 13 ноября, в большом интервью RT.

Песков отметил, что Кремль не может оценивать эффективность российской вакцины от коронавируса, но власти абсолютно доверяют заключению вирусологов.

- Дочь Владимира Путина сама выбрала привиться. Тогда проходила вторая фаза испытаний, нужны были добровольцы для них. Она стала добровольцем, - объяснил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что в конце лета Владимир Путин говорил, что его дочь испытала на себе российский препарат. После прививки у нее появились антитела.

Как сообщал сайт Kp.ru, Песков также сообщил о скором начале массового производства отечественного препарата и вакцинации населения в России.

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