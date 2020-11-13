Песков прокомментировал крушение российского вертолета над Арменией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крушение российского вертолета Ми-24 над Арменией, который по ошибке сбил Азербайджан, является трагедией. Только моментальная реакция и готовность наказать виновных позволили принять извинения от Баку. Об этом сообщил в интервью RT в пятницу, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Это действительно настоящая трагедия, погибли два российских пилота. Моментальная реакция азербайджанцев, в том числе президента этой страны, и заявленная готовность провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять извинения со стороны Баку, - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что российский военный самолет Ми-24 был сбит 9 ноября над Арменией. Азербайджан сообщил, что сбил воздушное судно по ошибке, пообещал провести расследование и принес извинения. В результате крушения вертолёта погибли два пилота, еще один член экипажа пострадал.