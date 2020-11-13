Кремль заявил о скором начале производства вакцины от коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начало производства вакцины от коронавирусной инфекции в России – это вопрос дней и недель. Массовая вакцинация от заболевания в стране начнется уже в ближайшие месяца. Об этом сообщил в интервью RT в пятницу, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Производство уже сейчас начинается, это вопрос дней и недель. В ближайшие месяцы можно ожидать начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом, - сообщил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что массовая вакцинация от заболевания в России будет происходить исключительно на добровольной основе.

Как писал сайт Kp.ru, представитель Кремля также сообщил, что вакцина от коронавируса появилась не благодаря дочери президента России Владимира Путина: она просто стала добровольцем во время второй фазы испытаний препарата.