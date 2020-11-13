Кремль считает «сомнительным» повод для санкций против России из-за дела Навального Фото: REUTERS

Кремль считает повод для введения санкций против России из-за инцидента с Алексеем Навальным «более чем сомнительным». Об этом в большом интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Повод для этих санкций был более чем сомнительный. Эти введенные санкции являются беспрецедентными по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента России, - сказал он в пятницу, 13 ноября.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва хочет докопаться до истину в этом деле, однако на все вопросы России Запад отвечает уклончиво и постоянно путается в показаниях.

- На наши запросы мы ответа так и не получили. Все стали путаться в показаниях. Сначала Запад заявил, что это «Новичок», потом, что формально не запрещенное вещество, но входящее в группу «Новичка». Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины, - констатировал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента также говорил, что решение о транспортировке Алексея Навального после резкого ухудшения его самочувствия в клинику Берлина принимали медики, а не Владимир Путин.