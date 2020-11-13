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Жители переходящей Азербайджану части Карабаха начали сжигать свои дома

Местные жители покидают свои территории
Ксения АНУФРИЕВА
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Жители переходящей Азербайджану части Карабаха начали сжигать свои дома

Жители переходящей Азербайджану части Карабаха начали сжигать свои дома

Фото: REUTERS

Жители некоторых районов непризнанного Нагорного Карабаха, которые в соответствии с совместным заявлением о прекращении войны в регионе должны перейти Азербайджану, начали сжигать свои дома. Свидетельствующие об этом видеозаписи и сообщения стали появляться в социальных сетях.

Пользователи сети и свидетели сообщают, что жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов Нагорного Карабаха покидают свои территории, но перед этим поджигают дома, магазины и другие строения.

Напомним, что 9 ноября лидера России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому соглашение о мире Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе