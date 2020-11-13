Небензя описал реакцию ООН на предложение Путина о бесплатной вакцине

Небензя описал реакцию ООН на предложение Путина о вакцине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые страны-члены ООН интересуются, когда в организации начнется вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом из России. Однако для этого сперва следует решить ряд важных вопросов, в том числе политических. Об этом в интервью РИА Новости сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее российский лидер Владимир Путин предложил сотрудникам организации бесплатно привиться от коронавируса российской вакциной. Постпред не исключает, что разработчики препарата представят его в штаб-квартире ООН.

- На предложение отреагировали положительно, ООН откликнулась с благодарностью. Но поступление вакцины в организацию – не вопрос чьего-то желания. Даже в России препарат еще массового не используют. Должны пройти определенные этапы. В ООН тоже вакцинация будет добровольной. Мы же ни за кем здесь со шприцем бегать не будем, втыкать на ходу в предплечье, - объяснил Василий Небензя.

Он добавил, что в контексте предоставления российской вакцины Секретариату ООН есть ряд вопросов, которые необходимо решить - процедурные, медицинские, логистические и политические.