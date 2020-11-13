Неизвестный сообщил о минировании Верховной Рады Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный сообщил, что здание украинской Верховной Рады заминировано. Такое сообщение появилось в пятницу, 13 ноября, пишут местные СМИ.

Утверждается, что к зданию парламента стягиваются взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов, сама Рада перекрыта. Как раз сегодня в здании Верховной Рады правовой Комитет парламента должен был рассмотреть проекты законодательных актов, которые касаются Конституционного суда.

- Сообщение о минировании поступило в 9:20. На место выехали представители профильных служб, эта информация проверяется, - сообщили в полиции.

Отмечается, что здание Верховной Рады Украины – это режимные объект, поэтому проверкой наличий потенциальной угрозы взрыва занимается Управление государственной охраны.