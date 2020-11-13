Китай поздравил Байдена с победой на выборах в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай поздравил кандидата от американской Демократической партии Джозефа Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов и заявил о своем уважении по отношению к выбору американского народа. При этом официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь отметил, что КНР учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом позже.

- Мы уважаем выбор народа Америки и поздравляем господина Байдена и госпожу Камалу Харрис с победой. Понимаем, что официальные результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами, - объяснил дипломат в ходе брифинга в пятницу, 13 ноября.

Как сообщал сайт Kp.ru, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Песков, российский президент Владимир Путин хочет дождаться официального объявления результатов выборов в США и только после этого поздравить победителя.