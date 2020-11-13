Сергей Жвачкин поделился с коллегами-губернаторами опытом поддержки технологического бизнеса

12 ноября глава Томской области Сергей Жвачкин принял участие во встрече клуба губернаторов, прошедшей на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве.

Представляя главу региона, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что Томская область одной из первой включилась в реализацию проектов Национальной технологической инициативы и сегодня по доле их экспорта регион является лидером в стране.

Сергей Жвачкин отметил пять направлений поддержки высокотехнологического бизнеса, назвав первым инфраструктурную. Плодотворную среду в Томской области создают особая экономическая зона технико-внедренческого типа, индустриальный парк, региональные центры инжиниринга, а также центр инновационного развития, который выступает региональным проектным офисом таких федеральных институтов развития, как «Сколково», «Фонд Бортника», Национальная технологическая инициатива.

«Есть хорошая поговорка – с кем поведешься, от того и наберешься. И мы в Томской области создали систему сотрудничества высокотехнологичных предприятий с крупнейшими российскими компаниями – это второе направление поддержки инновационного бизнеса, – пояснил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Сегодня томские производители промышленной продукции сотрудничают с «Газпромом», «Газпром нефтью», «Роснефтью», «Росатомом», «СИБУРом» и другими гигантами, которые за последние годы закупили томской высокотехнологичной продукции на 66 миллиардов рублей».

Третье направление поддержки – кадры. На создание инновационных команд работает форум молодых ученых U-NOVUS, студенческая площадка «Томск Хаб» и другие проекты.

«С этого года мы запустили пилотный курс подготовки менеджеров проектов для IT-отрасли. Потому что не каждый талантливый ученый может стать талантливым управленцем. И до конца года выпустим первых 50 таких специалистов», – отметил томский губернатор, заострив внимание коллег-губернаторов на важности формирования комфортной городской среды и создании новых возможностей для развития талантов.