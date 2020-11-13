Девять человек пострадали в аварии с участием 29 автомобилей в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В штате Миннесота сегодня случилась массовая авария: на дороге столкнулись 29 автомобилей, половина из которых – фуры. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил дорожный патруль штата.

- Патруль штата Миннесота расследует аварию, случившуюся недалеко от города Монтиcелло с участием 29 автомобилей. Половина из них – фуры. Травмы получили несколько человек, - сказал один из сотрудников правоохранительного органа Джесси Гарбоу, чьи слова цитирует CBS.

Отмечается, что все пострадавшие получили незначительные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщил патруль, авария произошла на заснеженной трассе: 29 автомобилей столкнулись друг с другом, после чего некоторые из них загорелись. В течение нескольких часов дорожные и пожарные службы занимались ликвидацией последствий аварии.