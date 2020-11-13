В России хотят изменить правила назначения руководителей в сфере образования

В России предложили назначать руководителей в сфере образования с учетом педагогического стажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России назначать госслужащих на руководящие должности в сфере образования могут начать с учетом преподавательского стажа. С таким предложением выступила партия «За Правду» в лице председателя Захара Прилепина, а также зампредседателя Александра Казакова и советника председателя Николая Старикова. Соответствующий документ направлен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Просим вас изменить порядок присвоения категорий госслужащим, которые работают в сфере образования, с учётом наличия реального педагогического стажа у ряда соискателей, претендующих на руководящие должности», — приводит текст обращения RT.

Инициаторы уверены, что для составления требований и критериев работы учителей, для проведения их качественной аттестации, чиновники должны иметь собственный трудовой опыт в сфере преподавания. Если руководители будут говорить учителями на одном языке, это позволит выстроить эффективную образовательную систему, передает телеканал «360».