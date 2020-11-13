Московских студентов научат основам предпринимательства

Фото: Павел МАРТИНЧИК

16 ноября Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запускает Sprint Up – масштабный онлайн-проект, направленный на развитие молодежного предпринимательства. Участники программы получат представление о навыках и умениях, необходимых предпринимателю, а также разработают собственные бизнес-проекты. Кроме того, по итогам проекта будет составлен рейтинг предпринимательской активности вузов.

«В проекте примут участие порядка десяти тысяч студентов московских вузов. Целью программы является обучение молодых людей основам предпринимательства и укрепление бизнес-культуры в молодежной среде», - сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Обучение слушателей пройдет в четыре этапа, с еженедельным стартом нового потока по понедельникам на протяжении четырех недель. Курс объединяет в себе видеолекции, интерактивные вебинары, самостоятельную работу с обратной связью, нетворкинг и мотивационную программу. В программе предусмотрено несколько смысловых блоков - базовый, отвечающий на общие принципиальные и ценностные вопросы о практике предпринимательства, блоки hard и soft skills, блок самостоятельной работы и обратной связи, а также проведение выходного тестирования слушателей программы.

С основными навыками и умениями, необходимыми предпринимателям, участников познакомят представители российского бизнес-сообщества и эксперты крупных российских компаний. В их числе основатель Hoff Михаил Кучмент, основатель банка «Точка» Борис Дьяконов, управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский, сооснователь компании Genotek Артем Елмуратов и основатель компании Alpha Robotics Venture Foundation Владимир Белый.

По результатам обучения экспертное жюри отберет лучшие бизнес-идеи, авторы которых смогут получить консультации по развитию собственных проектов от ведущих экспертов Sprint Up, провести их презентацию и побороться за суперпризы.

Зарегистрироваться на программу можно на сайте проекта sprint-up.ru.

Кроме того, в рамках Sprint Up начнется формирование рейтинга предпринимательской активности вузов, в основу которого будут положены результаты участников образовательного курса, а также объем участия вуза в различных предпринимательских активностях, реализуемых Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.