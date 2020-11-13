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Экономика

Россияне сделали покупки на AliExpress на 19,3 миллиарда рублей за время распродажи

В первый час распродажи пользователи потратили почти четыре миллиарда
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне сделали покупки на AliExpress на 19,3 миллиарда рублей за время распродажи

Россияне сделали покупки на AliExpress на 19,3 миллиарда рублей за время распродажи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

AliExpress Россия подвел итоги главной распродажи года. За время скидок россияне потратили на покупки на платформе 19,3 миллиарда рублей. При этом в первый же час распродажи жители страны потратили почти четыре миллиарда, сообщает пресс-служба компании.

Оборот российских продавцов превысил 3,3 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше, чем на распродаже прошлого года. Ассортимент товаров также расширился: он достиг четырех миллионов единиц продукции, в пять раз больше, чем в прошлом году. Наилучший результат по продажам показал российский магазин, оборот которого превысил 660 миллионов рублей.

- Продажи в этом году выросли – особенно приятно, что большая часть из них является заслугой представителей малого и среднего бизнеса. Их оборот вырос в двенадцать раз. Этот тяжелый год стал проверкой на прочность для любого бизнеса. Мы рады, что наши партнеры и селлеры с ней справились. В России эта распродажа действительно становится народной, - сказал генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

Отмечается, что активнее всего в России продавили еду, нижнее белье, аксессуары, товары для автомобиля, а также одежду, в частности, свадебные платья. Большинство покупателей отдали свое предпочтение электронике, бытовой технике, товарам для дома, красоты и здоровья, одежде и аксессуарам.

Самыми активными оказались покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.