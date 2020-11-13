Кремль: вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам будет обсуждаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам будет обсуждаться, пока что позиции по данной теме нет. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

- Конечно же, вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам находится все-таки в ведении российского правительства. Его будут подробно обсуждать и прорабатывать. Пока что я не могу сказать о какой-то позиции на этот счет, - отметил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответсвующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что члены Федерации независимых профсоюзов России обратились к главе государства из-за отсутствия решений по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Они отметили, что министерство труда до сих пор не готовит изменения в законодательство государства в части возобновления индексации.