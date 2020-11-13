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Глава Томской области прокомментировал задержание мэра Ивана Кляйна

Губернатор рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов
Ксения АНУФРИЕВА
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что власть не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов. Так глава региона прокомментировал сегодняшнее задержание мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает в пятницу, 13 ноября, пресс-служба региональной администрации.

- Власть не может и не должна вмешиваться в работу правоохранительных органов. Я уверен, что она будет профессиональной, открытой и беспристрастной, - подчеркнул Сергей Жвачкин

В областной администрации добавили, что губернатора Томской области оперативно и своевременно проинформировали о задержании градоначальника еще утром.

Как сообщал сайт Kp.ru Ивана Кляйна задержали сегодня прямо время утреннего совещания. Следственный комитет сообщил, что мэра подозревают в превышении должностных полномочий в пользу предприятия «Томское пиво», в котором Клейн раньше был гендиректором.