Глава Томской области прокомментировал задержание мэра Ивана Кляйна

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что власть не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов. Так глава региона прокомментировал сегодняшнее задержание мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает в пятницу, 13 ноября, пресс-служба региональной администрации.

- Власть не может и не должна вмешиваться в работу правоохранительных органов. Я уверен, что она будет профессиональной, открытой и беспристрастной, - подчеркнул Сергей Жвачкин

В областной администрации добавили, что губернатора Томской области оперативно и своевременно проинформировали о задержании градоначальника еще утром.

Как сообщал сайт Kp.ru Ивана Кляйна задержали сегодня прямо время утреннего совещания. Следственный комитет сообщил, что мэра подозревают в превышении должностных полномочий в пользу предприятия «Томское пиво», в котором Клейн раньше был гендиректором.