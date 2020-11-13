Задержки с выдачей результатов тестов на коронавирус недопустимы, заявил Мурашко Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медицинские лаборатории, в которых проводят тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции, должны работать в круглосуточном режиме. Никакие задержки с выдачей результатов диагностики заболевания недопустимы. Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на коронавирусную инфекцию недопустимы, - отметил глава ведомства во время селекторного совещания с регионами страны по ситуации с пандемией.