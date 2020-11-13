Аналитик сделал прогноз по курсу рубля на начало 2021 года

Аналитик спрогнозировал рост курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последнюю неделю рубль смог укрепить позиции. Это стало возможно, благодаря новостям о скорой вакцинации, а также проведению выборов в США, Такое мнение выразил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«За последнюю неделю рубль сильно укрепился, примерно на 3% к доллару и евро. Причиной этого стал оптимизм на мировых рынках, который привел к росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки, включая российский финансовый рынок», - цитирует аналитика «Российская газета».

При этом эксперт отметил, что вторая волна коронавируса все же является временным сдерживающим фактором для существенного роста курса рубля. Однако с случае начала массовой вакцинации в начале 2021 года отечественная валюта может отыграть позиции.

«В первом-втором квартале 2021 года ожидаем укрепления курса рубля до 70-75 к доллару и 85-88 к евро благодаря снижению геополитической премии в ценах российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ожидаемой массовой вакцинации от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы», - отметил Васильев.

Добавим, утром 13 ноября на торгах Московской биржи курс доллара стоил 77,35 рубля, что на 3 копейки ниже, чем накануне вечером. Евро также подешевел и опустился до отметки 91,25 рубля, передает «Свободная пресса».