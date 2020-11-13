Путин: Россия проходит серьезные испытания из-за пандемии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия проходит серьезные испытания из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 13 ноября.

- Россия проходит серьезные испытания из-за пандемии. Несмотря на сложности, с которым мы все столкнулись, вы не отступили от своих планов, провели настоящий мозговой штурм, можно сказать, народный краудсорсинг в масштабах всей России. Соединили в единое целое энергию мечты и смелых устремлений, направленных на развитие нашего государства, - отметил президент, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», который был организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

Владимир Путин добавил, что россияне ощущают себя единым народом в период пандемии, разделяют все общие победы и трудности благодаря общим ценностям.

Как сообщал сайт Kp.ru, за минувшие сутки в России установлен рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в день: врачи зафиксировали по всем регионам страны еще 21 983 инфицированных. Общее количество случаев заражения на территории России за весь период таким образом увеличилось до 1 880 551. Кроме того, за минувшие сутки от инфекции и осложнений из-за нее умерли 411 россиян.