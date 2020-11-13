Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар» от России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм российского кинорежиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был выдвинут от России на престижную американскую премию «Оскар». Об этом в пятницу, 13 ноября, в интервью агентству ТАСС рассказала глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

- От России на премию «Оскар» выбрали картину Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», - сообщил он.

Одна из лучших картин Кончаловского за его годы работы в кино посвящена событиям 1962 года и повествует о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. События разворачиваются в Ростовской области, где по приказу коммунистического истэблишмента был расстрелян протест местных жителей.

Эта черно-белая драма была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. В российский прокат фильм вышел 12 ноября этого года.

Страны сами выдвигают кандидатов на премию в номинации лучший фильм на иностранном языке. Российские картины-номинанты три раза становились победителями в данной категории: лауреатами были "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.

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