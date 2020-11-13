Путин: россияне ощущают себя единым народом в период пандемии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россияне ощущают себя единым народом в период пандемии коронавирусной инфекции, разделяя все общие победы и трудности благодаря общим ценностям. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, во все времена и исторические эпохи сила нашей страны заключалась в таланте народа, его делах и ценностях взаимовыручки, уважения к родной истории, а также патриотизме.

«Благодаря этим общим для нас ценностям мы ощущаем себя единым народом, искренне разделяем общую судьбу, победы, трудности и в этом году, как было всегда, в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с этой пандемией», - заявил глава государства во время заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Путин отметил, что сегодня обычные граждане, медработники, молодые люд, а также предприниматели совершают «поразительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки».

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также рассказал, какой россияне хотят видеть страну. По его словам, граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной, где человек является главной ценностью.