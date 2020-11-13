Путин постановил создать общероссийскую организацию "Ассамблея народов России"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию «Ассамблея народов России», которая будет содействовать «укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что организация создается «в целях совершенствования государственной национальной политики». Учредителем Ассамблеи является Федеральное агентство по делам национальностей.

Основными направлениями деятельности новой общероссийской общественно-государственной организации станет участие в реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия народов нашей страны, содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов. Кроме того, «Ассамблея народов России» будет принимать участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за границей.