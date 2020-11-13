Отставка Александра Радькова: заместитель руководителя Россотрудничества покидает свой пост

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова. Соответствующий указ российского лидера размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в соответствующем указе, действие которого вступает в силу в момент подписания в пятницу, 13 ноября.

В июне Россотрудничество возглавил Евгений Примаков, который сообщил, что агентство «ждут очень большие перемены».

Напомним, в понедельник, 9 ноября, российский лидер подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также министра строительства Владимира Якушева, который занял место полпреда главы государства в Уральском федеральном округе, а Николая Цуканова освободили от должности