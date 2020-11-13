Долю занятых среди людей с ограничениями по здоровью планируют увеличить в России почти вдвое

Владимир Путин Фото: REUTERS

В России долю занятых среди людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью к 2025 году планируется увеличить почти вдвое - до 51 процента. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства уточнил, что на сегодняшний день из всех людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работает чуть больше 25 процентов.

Российский лидер отметил, что одним из новых направлений сегодня является создание онлайн-платформ для самозанятых, где люди смогут предлагать свои услуги широкому кругу возможных потребителей. При этом услуги могут быть из самых разных сферах - от производства до интеллектуальной деятельности.

«Особенно это, конечно, важно для людей с ограничениями по здоровью. Потому что им труднее всего найти для себя работу», - подчеркнул глава государства