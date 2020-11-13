Лукашенко назвал движущую силу и мотив беспорядков в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал движущей силой беспорядков в республике внешний фактор, а их мотивом - желание «убрать конкурента»

Белорусский лидер заявил, что за четверть века республика «выстроила эффективную модель социального государственного устройства», которая позволяет отстаивать национальные интересы, кроме того, страна «стала членом клуба космических и атомных держав», и теперь «создает новую экономику», базирующуюся на высоких технологиях. По словам Лукашенко, «очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения».

«Мотив тоже понятен по сути, налицо (желание) убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал», - приводит слава белорусского лидера госагентство Белтам.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. В минувший понедельник на очередной марш вышли пенсионеры.