Путин рассказал о возросшем интересе к внутреннему туризму в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Я уверен, что если нам удастся дальше поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то это количество людей, которые ездят по России, оно перерастет в качество - люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране. А она прекрасна, она шикарна, она замечательна», - заявил глава государства

По словам российского лидера, этого удалось достичь во многом благодаря мерам поддержки, принимаемым российским правительством, которая предполагала возвращение части затрат на приобретение туристических путевок внутри России. Российский лидер вспомнил поговорку «не было бы счастья, так несчастье помогло».

При этом глава государства отметил большой потенциал туристической сферы, но указал на нехватку инфраструктуры.

Напомним, в программе кешбэка за отдых внутри страны участвуют все российские регионы. Как писал сайт kp.ru, самыми популярными стали Краснодарский край и Крым, а также Ставрополье, Алтай, Калининградскую область