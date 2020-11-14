Врач сказал, почему печенье и конфеты могут мешать выздоровлению при простуде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При болезни иммунитет человека ослаблен, из-за чего следует увеличить потребление фруктов и овощей. Это поможет повысить уровень витаминов и справиться с простудой. Однако налегать на сладкое все же не стоит. О том, почему печенье и конфеты могут мешать выздоровлению kp.ru рассказала врач-терапевт, эндоскопист Лидия Голубенко.

По словам спикера, продукты, содержащих сахар, оказывает временное негативное влияние на иммунную систему.

- Добавленный сахар в печенье и конфетах, тортах, десертах, может ослабить способность белых клеток крови бороться с бактериями и вирусами. Это ставит под угрозу работу вашей иммунной системы для полноценной защиты вашего здоровье. Если вы хотите чего-нибудь сладкого, ешьте фрукты – это полезнее, -рассказала Голубенко.

Напомним, чтобы помочь организму выстоять перед сезонными болезнями важно высыпаться, правильно питаться, и периодически выполнять физические упражнения.

Сладкое и простуда: эксперты объяснили, почему нужно сокращать потребление сахара (подробности)