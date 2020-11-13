Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Херд из "Аквамена 2": Сама актриса уступать не намерена

Эмбер Хёрд подтвердила, что вернётся к роли Меры в сиквеле «Аквамена» Фото: REUTERS

Поклонники Джонни Деппа не на шутку ополчились против его бывшей жены актрисы Эмбер Хёрд. Они яростно требуют, чтобы Хёрд убрали из актерского состава "Аквамена 2". Петицию подписали уже более одного миллиона человек. Фанаты уверены, именно Хёрд, а не ее муж, якобы допускала домашнее насилие в их семье.

Но никакие петиции, судя по всему не сработали. Накануне актриса заявила о том, что вернется к роли принцессы Меры в сиквеле "Аквамена".

- Проплаченные слухи и кампании в социальных сетях, к счастью, не диктуют, кого выбирать на роли. У них просто нет реальных подтверждений. Только благодаря фанатам в прокат вышел «Аквамен», а в скором будущем — «Аквамен 2, - сказала актриса в интервью EW.

Она подчеркнула, что съемки сиквела стартуют уже в следующем году.

Правда, студия Warner Bros никаких комментариев на этот счет не давала, и окончательный каст все еще не утвержден. Поэтому многие поклонники засомневались в словах Эмбер Хёрд.

Напомним, премьера "Аквамена 2" намечена на декабрь 2022 года.