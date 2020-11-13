Нижегородские промыслы поддержали на 100 млн рублей с начала пандемии

С начала марта нижегородские предприятия народных художественных промыслов (НХП) получили 100 млн рублей субсидий по оплате труда работникам и оплату ЖКУ. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

- Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству мест традиционного бытования промыслов, и мы обязаны сохранить их для будущих поколений. С начала пандемии стали работать над решением вопроса о поддержке отрасли: по нашей инициативе сферу НХП включили в федеральный перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Также была проделана большая работа на региональном уровне. Нижегородские организации получили 100 млн рублей на компенсацию расходов по коммунальным услугам и выплату зарплаты работникам предприятий НХП, труд которых помогает сохранять и развивать промыслы в регионе, – отметил Глеб Никитин.

Кроме того, нижегородским предприятиям в сфере народных художественных промыслов и туризма продлили до 31 декабря 2020 года срок выплаты субсидий. Подать документы на выплаты можно до 31 января 2021 года.

- Мы вышли с инициативой продления срока выплаты субсидий для предприятий, чья деятельность связана с народными художественными промыслами, а также с услугами в сфере туризма. Финансовая поддержка нижегородских предприятий жизненно необходима. Приоритет для нас – это сохранение отраслей. Мы должны встретить 800-летие Нижнего Новгорода достойно, – добавил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев.

По поручению президента РФ Владимира Путина, до конца 2020 года продлены налоговые каникулы для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, в том числе для предприятий сферы туризма и гостиничного бизнеса. Указ о продлении отсрочки подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее, весной 2020 года, организации получили отсрочку на полгода по налогам, авансовым платежам и страховым взносам.