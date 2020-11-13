Украинский ресторан не стали закрывать на карантин, а превратили в церковь «Братство лысых» Фото: Евгения ГУСЕВА

В украинском Тернополе бизнесмен Тарас Ковальчук нашел способ обойти ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, и создал религиозную организацию «Братство Лысых». Так ряд заведений города на выходных превратятся в культовые объекты для обхода «карантина выходного дня», который будет действовать на Украине с 14 по 30 ноября

В связи с новыми ограничениями на выходных будет разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, заправкам, а также почте, банкам и религиозным учреждениям.

Для того, что бы обойти новые ограничения Ковальчук и десять его «единомышленников» на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации «Братство Лысых», утвердив ее устав.

«Десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждении устава. Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, "Лелива" (ресторан) - трапезная, Лысый (ресторанный комплекс) – храм», - рассказал бизнесмен.

Ковальчук отметил, что согласно статья 35 конституции Украины каждый гражданин имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Напомним, идея не новая. В октябре храм «Церкви здорового тела» открылся в польском Кракове. Новую религию придумала менеджер фитнес-клуба Atlantic Марта Ямрош. Также с целью обхода карантинных мер. Занятия назвали собранием общины, которые проводят их «совет старейшин». Оплата абонемента расценивалась как пожертвование.