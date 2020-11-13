Путин собрал гуманитарное совещание по ситуации в Карабахе

Владимир Путин Фото: REUTERS

В пятницу, 13 ноября, президент России Владимир Путин собрал гуманитарное совещание по ситуации в Нагорном Карабахе, и выразил надежду, что вскоре мы перестанем употреблять словосочетание «нагорнокарабахский конфликт».

Российский лидер отметил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь доложил главе государства о проблемах с транспортировкой и возвращением беженцев. По его словам, эти проблемы нарастают ежедневно.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва подробно проинформировала Францию и США о своих усилиях по урегулированию в Карабахе.