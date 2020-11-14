Врач сказал о бесполезной покупке для дома: это - бесконтактный термометр

Врач рассказал о бесполезности бесконтактных термометров Фото: Мария ЛЕНЦ

Новым удобным изобретением, необходимыми в условиях пандемии коронавируса для измерения температуры человека, стали бесконтактные термометры. О том, стоит ли покупать этот прибор для дома, kp.ru рассказал врач общей практики, заведующий отделением скорой и неотложной помощи «Европейского медицинского центра» Александр Доленко.

По мнению специалиста, приобретать такой термометр для использования в домашних условиях россиянам вовсе необязательно, покупка может оказаться бесполезной тратой денег - точность бесконтактных измерителей хуже, чем у стеклянных градусников.

- Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения, - объяснил Доленко.

Также врач отметил, что для дома лучше использовать контактные стеклянные с жидким элементом, который сейчас заменяет ртуть, или контактные электронрадусники. Последний вариант более безопасен для детей.

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