Владимир Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Число жертв в Нагорном Карабахе превысило 4 тысяч человек, пострадали не менее 8 тысяч человек, беженцев - десятки тысяч. Такую статистику привел президент России Владимир Путин в ходе гуманитарного совещания по Карабаху.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 ноября, российский лидер собрал гуманитарное совещание по ситуации в Нагорном Карабахе, и выразил надежду, что вскоре мы перестанем употреблять словосочетание «нагорнокарабахский конфликт».

«Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание «нагорнокарабахский конфликт», надеюсь, что скоро перейдём к обсуждению других вопросов», - сказал глава государства

В ходе совещания министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва договаривается с Азербайджаном и Арменией о том, чтобы структуры ООН могли присутствовать в Карабахе. Глава МИД также сообщил, что Москва подробно проинформировала Францию и США о своих усилиях по урегулированию в Карабахе.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. В соответствии с подписанным соглашением Россия разместит своих миротворцев на линии столкновения.