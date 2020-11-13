Путин поручил создать межведомственный центр для решения гуманитарных проблем в Карабахе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственный центр Минобороны, Министерства иностранных дел, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и МЧС для решения гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, а также оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему во время военных действий.

Текст указа главы государства о Межведомственном центре гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху приводит пресс-служба Кремля. Курировать создание Межведомственного гуманитарного центра поручено Министерству обороны России.

«Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью Межведомственного центра, возложить на Министерство обороны Российской Федерации», - отмечено в документе.

Кроме того, российский лидер поставил отдельную задачу внешнеполитическому ведомству: продолжить информирование о ситуации в Нагорном Карабахе Организацию Объединенных Наций (ООН), Красный Крест, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ЮНЕСКО.

Напомним, во вторник, 10 ноября, в 00:00 по московскому времени в силу вступил договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха, в соответствии с которым Россия разместит своих миротворцев на линии столкновения.