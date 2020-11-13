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Экипаж МКС обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля

Рядом с трещиной, которая ранее стала причиной утечки воздуха, нашли царапину
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экипаж МКС обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля

Экипаж МКС обнаружил еще одно повреждение корпуса российского модуля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж Международной космической станции (МКС) нашел новое повреждение корпуса российского модуля «Звезда».

Как сообщил космонавт Сергей Рыжиков, рядом с трещиной, которая ранее стала причиной утечки воздуха на МКС, есть также царапина.

«И царапина кажется более глубокой, и создается впечатление, что трещина переходит в царапину», - отметил космонавт в разговоре со специалистом подмосковного центра управления полетами, и попросил инженеров при рассмотрении сделанных им снимков не спутать царапину с продолжением трещины.

Напомним, утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции обнаружил космонавт Иван Вагнер. Экипаж станции тогда заявил, что место утечки небольшое и сравнил его с царапиной. Предположили, что трещина возникла из-за удала с внешней стороны.